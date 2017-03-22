أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين (1)مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين (1)

مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين (2)مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين (2)

مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين (3)مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين (3)

مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين (4)مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين (4)

مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين (5)مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين (5)

الشرقية – فاطمة الديب:

في موقف إنساني غير مسبوق، دعت مديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، عددًا من أمهات المساجين، إلى الديوان العام للمديرية، للاحتفال معهن بعيد الأم، ووزع اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، هدايا عيد الأم على الأمهات.

شارك في توزيع الهدايا اللواء مصطفى صلاح، حكمدار المديرية، والمقدم محمد شريف عبد المنعم، من إدارة شرطة الرعاية اللاحقة.

وجاءت الهدايا عبارة عن "بطاطين، وملابس أطفال، وعبايات حريمي، وشنط وأحذية حريمي، وقطعة من الأقمشة مختلفة الألوان، وكراتين من بنك الطعام تحتوي علي زيت، وسكر، ودقيق، وأرز، وصلصة، وسمنة، ومكرونة، وبقوليات.

ويأتي ذلك في إطار تطوير العمل الأمنى والاهتمام بالدور المجتمعى للوزارة، وتفعيل دور أقسام الرعاية اللاحقه بالمسجونين وأسرهم داخل السجون وخارجها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو