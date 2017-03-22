بالصور.. مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على أمهات المساجين

الشرقية – فاطمة الديب:

في موقف إنساني غير مسبوق، دعت مديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، عددًا من أمهات المساجين، إلى الديوان العام للمديرية، للاحتفال معهن بعيد الأم، ووزع اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، هدايا عيد الأم على الأمهات.

شارك في توزيع الهدايا اللواء مصطفى صلاح، حكمدار المديرية، والمقدم محمد شريف عبد المنعم، من إدارة شرطة الرعاية اللاحقة.

وجاءت الهدايا عبارة عن "بطاطين، وملابس أطفال، وعبايات حريمي، وشنط وأحذية حريمي، وقطعة من الأقمشة مختلفة الألوان، وكراتين من بنك الطعام تحتوي علي زيت، وسكر، ودقيق، وأرز، وصلصة، وسمنة، ومكرونة، وبقوليات.

ويأتي ذلك في إطار تطوير العمل الأمنى والاهتمام بالدور المجتمعى للوزارة، وتفعيل دور أقسام الرعاية اللاحقه بالمسجونين وأسرهم داخل السجون وخارجها.