المجلس التنفيذي يوافق على مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، علي مخطط مشروع غرب بورسعيد.

أكد "الغضبان" علي أن مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد سوف يحدث نقلة كبري في النواحي اللوجستية والاقتصادية بالمحافظة، بالإضافة إلي التطوير الشامل الذي سيقع في جميع المناطق المحيطة بالميناء.

وأشار المحافظ إلى أن أحد أكبر المكاتب العالمية الهولندية قامت بوضع مخطط تطوير الميناء وذلك بعد العديد من الاجتماعات مع المكتب الاستشاري لايضاح وجهة نظر المحافظة في التطوير ورؤيتها من خلال الأجزة المختصة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك خطة زمنية ستستغرق 10 اسابيع للأعمال التحضيرية للمشروع، وأنه تم وضع رؤية متكاملة لتشمل جميع الساحات ووضع أوناش أكبر لاستقبال السفن العملاقة، والتوسع في الأرصفة لتستوعب ثلاثة سفن كبيرة في وقت واحد، والمستهدف منه 6 مليون حاوية بعد أعمال التطوير، بجانب ميناء للسيارت وأخر للغلال وميناء سياحي.