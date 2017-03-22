أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

عقد "انترفيو" منحة "من أجل فرصة عمل أفضل لذوي الإعاقة" بالوادي الجديد.. الأحد

Google+ Print
عقد "انترفيو" منحة "من أجل فرصة عمل أفضل لذوي الإعاقة" بالوادي الجديد.. الأحد عقد "انترفيو" منحة "من أجل فرصة عمل أفضل لذوي الإعاقة" بالوادي الجديد.. الأحد

مصراوي Masrawy

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل لرعاية المعاقين بالوادي الجديد، إنه تقرر عقد المقابلات الشخصية والتقييم للمتقدمين لمنحة "من أجل فرصة عمل أفضل لذوي الإعاقة"، يوم الأحد المقبل الموافق 26 مارس الجاري في مقر مركز الإشعاع الحضاري بمدينة الخارجة.

وأضاف "مصطفى" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذه المنحة مقدمة من وزارة الاتصالات ومركز التعليم بالمنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع جمعية المستقبل لرعاية المعاقين بالمحافظة.

ولفت "مصطفى" إلى أن المنحة تتضمن تدريب المعاقين من "الصم، وضعاف السمع، والمكفوفين، وضعاف البصر، والمعاقين حركيًا"، على برامج الفوتوشوب والأوفيس 2010 والتسوق الهاتفي وتوفير فرص عمل لهم، مشيرًا إلى أنه على المتقدمين الحضور ومعهم بطاقة الرقم القومي والإيصال الخاص بالتأمين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو