عقد "انترفيو" منحة "من أجل فرصة عمل أفضل لذوي الإعاقة" بالوادي الجديد.. الأحد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل لرعاية المعاقين بالوادي الجديد، إنه تقرر عقد المقابلات الشخصية والتقييم للمتقدمين لمنحة "من أجل فرصة عمل أفضل لذوي الإعاقة"، يوم الأحد المقبل الموافق 26 مارس الجاري في مقر مركز الإشعاع الحضاري بمدينة الخارجة.

وأضاف "مصطفى" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذه المنحة مقدمة من وزارة الاتصالات ومركز التعليم بالمنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع جمعية المستقبل لرعاية المعاقين بالمحافظة.

ولفت "مصطفى" إلى أن المنحة تتضمن تدريب المعاقين من "الصم، وضعاف السمع، والمكفوفين، وضعاف البصر، والمعاقين حركيًا"، على برامج الفوتوشوب والأوفيس 2010 والتسوق الهاتفي وتوفير فرص عمل لهم، مشيرًا إلى أنه على المتقدمين الحضور ومعهم بطاقة الرقم القومي والإيصال الخاص بالتأمين.