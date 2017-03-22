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ألكانتارا يرفض العودة الي برشلونة

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ألكانتارا يرفض العودة الي برشلونة ألكانتارا يرفض العودة الي برشلونة

التحرير

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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن تياجو ألكانتارا، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، يرفض العودة إلى فريقه السابق برشلونة.

وذكرت التقارير أيضا، أن ألكانتارا يرى أن مستقبله في الفترة القادمة سيكون فى ميونخ، وأنه أبلغ المسئولين فى البارسا بالفعل أنه مصمم على البقاء في صفوف الفريق البافاري، ويسعي لتجديد عقده مع العملاق الألماني.

وأضافت التقارير أن صاحب الـ 25 عاما، ذكر انه رغم أن عقده مع البايرن سينتهي في صيف 2019، إلا أنه يريد تجديده مرة أخرى حتى عام 2021 على الأقل.

وشارك تياجو ألكانتارا مع بايرن ميونخ في 32 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 أهداف . وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت من قبل، إلى رغبة برشلونة في استعادة تياجو ألكانتارا مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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التحرير

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