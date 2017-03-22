كوستا: من المستحيل أن ألعب لهذا النادي

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صرح دييجو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي أنه من المستحيل أن يلعب لفريق ريال مدريد الإسباني، بسبب علاقته القوية بجماهير أتليتكو مدريد عندما كان لاعبا في صفوفهم.

وقال كوستا في تصريحات نقلتها «ذا صن» البريطانية: "الشيء الوحيد المستحيل هو انتقالي لريال مدريد بسبب علاقتي مع أتليتكو وجماهيره، بالإضافة إلى أنني أقوم بعمل جيد جدا في تشيلسي الآن والجماهير تحبني أكثر بكثير من جماهير أتلتيكو مدريد".

وتابع: "لكن حتى الآن أنا سعيد هنا مع الفريق الإنجليزي وملتزم بعقدي الذي ينتهي بعد سنتين".

وعن ارتباط اسمه بالانتقال إلى الصين في الفترة الأخيرة: "في الحياة كل شيء ممكن أن يحدث، لا تقم بإغلاق الباب لأي شخص". وأضاف:" إذا أتى أحدهم بعرض جيد لتشيلسي والنادي سمح لي بالخروج، حينها أستطيع أن أذهب إلى الصين أو أي مكان آخر".

الجدير بالذكر أن كوستا قد انضم إلى تشيلسي عام 2014 قادما من أتليتكو مدريد، ولعب مع البلوز حتى الآن 80 مباراة في البريميرليج، سجل خلالهم 49 هدفا.