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ريال مدريد يدرس الاستغناء عن «كوينتراو»

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ريال مدريد يدرس الاستغناء عن «كوينتراو» ريال مدريد يدرس الاستغناء عن «كوينتراو»

التحرير

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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة فريق ريال مدريد يدرسون الاستغناء عن الظهير الأيسر البرتغالي فابيو كوينتراو، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت الكثير من التقارير فى وقت سابق، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يسعى بشدة لضم ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لنادي تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم هذا المركز في الموسم القادم، وهو ما يعزز بالفعل من احتمالات أن  يتم الاستغناء عن كوينتراو .

ولم يقدم اللاعب الدولي البرتغالي كوينتراو، 29 عاما، المستوى المنتظر مع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد في الموسم الجاري، بعد استعادته خلال الانتقالات الصيفية الماضية فى أعقاب قطع إعارته مع نادي موناكو الفرنسي.

وكان كوينتراو قد تلقي الكثير من العروض في الفترة الأخيرة من بعض الأندية الكبري في القارة الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من الأندية البرتغالية المحلية.

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التحرير

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