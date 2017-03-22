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جناح موناكو يضع شرطا للانتقال إلى العملاق الإسباني

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جناح موناكو يضع شرطا للانتقال إلى العملاق الإسباني جناح موناكو يضع شرطا للانتقال إلى العملاق الإسباني

التحرير

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وضع اللاعب الفرنسي الشاب جبريل سيديبي، شرطًا وحيدًا، للموافقة على الانتقال لنادي برشلونة الإسباني.
 
ويعتبر الظهير الأيمن الفرنسي لنادي موناكو، واحدًا من اللاعبين المرشحين للانتقال لنادي برشلونة الإسباني، لتعويض الفراغ الكبير الذي تركه داني ألفيس في برشلونة.
 
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من برشلونة، إن اللاعب وضع شرطًا للانتقال إلى أي فريق أوروبي كبير، خاصة نادي برشلونة الإسباني.
 
ويقول اللاعب في تصريحات صحفية: "أريد أن أكون أساسيًا، والذهاب لفريق كبير يمكنه أن يكون خطرًا، يمكنك أن تصبح بديلًا هناك، وفي النهاية تخرج على سبيل الإعارة".
  وأضاف: "معياري في الانتقال هو الوقت الذي سألعبه، إذا رفضت الأندية الضمانات فأعتقد أنني لن أنتقل لأي فريق آخر".
 
واختتم سيديبي تصريحاته بقوله: "لا يوجد أي لاعب لا يريد المشاركة في الدوريات الأوروبية الكبرى ويفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنني سعيد جدًا هنا في موناكو، ولا نزال قادرين على الفوز بكل البطولات".

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