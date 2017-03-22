مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع «دوناروما» بصفقة خيالية

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أفادت عدة تقارير صحفية إيطالية، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي دخل بقوة في سباق الحصول على توقيع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية أن مصادر مقربة من الفريق الإنجليزي أكدت أن النادي يجهز ما يقرب من 120 إلى 150 مليون يورو للتعاقد مع حارس الروسونيري.

ويشهد مستوى الحارس الإيطالي الشاب صاحب الـ18 عام تألقا كبيرا، حيث تستعد كبار الأندية الأوروبية لمحاولة التعاقد معه في الصيف، أبرزها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما تم استدعاء دوناروما لقائمة المنتخب الإيطالي الأول، لدخول المعسكر التدريبي استعدادا لخوض منافسات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2018 في روسيا.