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«صلاح» يعقد جلسة مع إدارة روما لتعديل عقده

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«صلاح» يعقد جلسة مع إدارة روما لتعديل عقده «صلاح» يعقد جلسة مع إدارة روما لتعديل عقده

التحرير

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أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن النجم المصري محمد صلاح، لاعب روما الإيطالي، سيسعى خلال الأيام المقبلة لعقد جلسة مع إدارة الذئاب لبحث مفاوضات تعديل عقده الحالي.

وذكرت "MEDIASET" الإيطالية، أن اللاعب سيتفاوض مع إدارة النادي من أجل تعديل عقده المقرر انتهاؤه عام 2019.

وأصبح صلاح محط أنظار أوروبا بعد أدائه المبهر مع روما، وذكرت عدة تقارير في وقت سابق اهتمام عدة أندية بضمه أبرزها إنتر ناسيونالي الإيطالي.

يذكر أن صلاح لعب 54 مباراة حتى الآن مع نادي العاصمة منذ قدومه في 2015 من تشيلسي الإنجليزي، سجل خلال هذه المباريات 24 هدفا، كما يساهم خلال الموسم الحالي باحتلال روما لوصافة الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة.

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