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بالصور.. شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في "حميات نصر النوبة"

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مصراوي Masrawy

شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (1)شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (1)

شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (2)شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (2)

شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (3)شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (3)

شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (4)شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (4)

شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (5)شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (5)

شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (6)شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (6)

شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (7)شفاء 40 تلميذًا من المصابين بالتسمم في أسوان.. وحجز 6 في حميات نصر النوبة (7)

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه 204 تلميذًا يشبته في إصابتهم بالتسمم خرجوا من مستشفيي كوم إمبو وحميات نصر النوبة بعد تماثلهم للشفاء، باستثناء، 6 تلاميذ بقوا تحت الملاحظة في المستشفى الأخيرة.

وأضاف "حنفي" في تصريحات الصحفية، اليوم الأربعاء، إنهم حرزوا تحريز كميات الأغذية المخزنة في مخازن المورد لحين ظهور نتائج تحليل العينات، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بأسوان أخذت عينات من مكونات وجبات التغذية المدرسية الموجودة داخل المدرسة وأخرى من مخازن المورد وصنابير ومبردات مياه الشرب بالمدرسة ومنزلين مجاورين لها، لتحليلها، وتحديد أسباب الإصابة.

وأوضح "حنفي" أنهم أرسلوا نصف هذه العينات لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة، كما سيتم تحليل النصف الثاني من العينات فى معامل وزارة الصحة بأسوان؛ لضمان حيادية النتائج والتى سيتم الإعلان عنها بمعرفة الوزارة.

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