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عمدة لندن: الهجوم أمام مبنى البرلمان يمثل "عملاً خطيرًا"

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عمدة لندن: الهجوم أمام مبنى البرلمان يمثل "عملاً خطيرًا" عمدة لندن: الهجوم أمام مبنى البرلمان يمثل "عملاً خطيرًا"

مصراوي Masrawy

تدوينة عمدة لندن

كتب - علاء المطيري:

قال عمدة لندن، صديق خان، إن الهجوم الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر يمثل "حادثًا خطيرًا"، مشيرًا إلى أنه يجري التعامل مع الحادث من قبل السلطات كعمل إرهابي حتى تكشف تحقيقات الشرطة غير ذلك.

وأضاف خان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، الأربعاء، أنه يتواصل مع الشرطة والمسؤولين، معبرًا عن تعاطفه مع أسر المصابين.

وأثنى خان على وقوف رجال الشرطة في وجه المهاجم بشجاعة حالت دون حدوث مخاطر أكبر.

قُتلت امرأة وأصيب آخرون بإصابات خطيرة، الأربعاء، في الهجوم الذي وقع قرب البرلمان البريطاني، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

وقالت مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية، إن السيدة التي قتلت لقيت مصرعها بعد نقلها للمستشفى.

تعرض ضابط شرطة بريطاني للطعن خارج بناية البرلمان البريطاني في حي ويستممنستر في العاصمة لندن، حسب ما صرح رئيس مجلس العموم ديفيد ليدينغتون.

وقال ليدينغتون للنواب إن الشرطة تمكنت من قتل المهاجم.

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