السيدة المتبرعة بثروتها لـ"تحيا مصر": "شوفت طاقة نور طالعة من السيسي" (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أكدت سبيلة علي أحمد عجيزة، المتبرعة بكامل ثروتها لصندوق "تحيا مصر" من الدقهلية، أنها لم تكن تتوقع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وحسن استقباله لها.

وأضافت "سبيلة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تواصلت مع الرئاسة منذ 20 يومًا، لطلب لقاء الرئيس، وفوجئت بدعوتي صباح لحضور احتفالية المرأة المصرية".

وأصافت سبيلة: "عقب انتهاء الاحتفالية أبلغنى مندوب من الرئاسة بتحقيق رغبتي بلقاء الرئيس صباح اليوم، وأحضرت شنطة بها كل ما امتلكه وقدمتها هدية لصندوق تحيا مصر".

وتابعت": "أول ما دخلت الرئاسة شالوني من على الأرض شيل، ولما شوفت الرئيس السيسي مكنتش مصدقة إنه قدامي، وشوفت طاقة نور، وقمت بتقبيلة وقولته أنا عاوزة أبقى جنبك". واستكملت: "كان الرئيس السيسي يتعامل معي بمنتهى الود والحب.. وقال لي (متشكر يا أمي على اللي بتعمليه لمصر وتبرعك).

وأوضحت "سبيلة" أنها قدمت لرئيس الجمهورية حقيقة داخلها 200 ألف جنيه و4 أساور من الذهب، مؤكدة أن تلك الحقيبة تحوي كل ما تمتلكه طيلة حياتها بعدما توفي زوجها منذ 20 عامًا، وترك لها 7 أبناء "4 بنين و3 إناث".

يشار إلى أن السيدة سبيلة، تعد ثاني أمرأه يلتقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي من محافظة الدقهلية، بعد قيام الحاجة زينب الملاح، بالتبرع بقرطها الذهبي في شهر يوليو 2014 ولقاء الرئيس بها وتكريمها.