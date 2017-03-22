أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

استمرار احتجاز 50 تلميذًا مصابين بالتسمم في مستشفيين بالسويس (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استمرار احتجاز 50 تلميذًا مصابين بالتسمماستمرار احتجاز 50 تلميذًا مصابين بالتسمم

استمرار احتجاز 50 تلميذًا مصابين بالتسمم (2)استمرار احتجاز 50 تلميذًا مصابين بالتسمم (2)

استمرار احتجاز 50 تلميذًا مصابين بالتسمم (3)استمرار احتجاز 50 تلميذًا مصابين بالتسمم (3)

السويس حسام الدين أحمد

قال الدكتور لطفي عبد السميع صقر، مدير الصحة في السويس، إن 130 تلميذًا مشتبه في إصابتهم بالتسمم تماثلوا للشفاء وغادروا مستشفى السويس العام، باستثناء 10 حالات فقط متبقية تحت الملاحظة.

وأضاف "لطفي" فى تصريح لـ "مصراوي" أن هناك 40 حالة فقط تحت الملاحظة بمستشفي التأمين الصحي، وهم المصابين الذين وصلوا متأخرًا ومن بينهم 3 أطفال مصابين خرجوا من العناية المركزة، واستقرت حالتهم الصحية، بينما غادرت 50 حالة.

وأشار "لطفي" إلى أن هناك 40 حالة أخرى غادرت المستشفى العسكري بمدينة السلام، موضحًا أن الحالة الصحية للأطفال المتبقين مستقرة.

كانت مستشفيات السويس قد استقبلت 285 تلميذًا من 4 مدارس بالقطاع الريفي، مصابين بالتسبب بعد تناولهم وجبة التغذية المدرسية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو