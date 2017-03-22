هجوم لندن في صور

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

رصدت وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء تفاصيل الحادث الذي وقع قرب مبنى البرلمان البريطاني في حي ويستممنستر في العاصمة لندن، وأسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين على الأقل.

وتعرض ضابط شرطة بريطاني للطعن خارج مبنى البرلمان البريطاني، قبل أن تعلن الشرطة مقتل المهاجم الذي طعنه بعد محاولة دهس عدد من المارة.

1- ضباط شرطة لندن وأفراد الطب الشرعي أثناء تواجدهم خارج مقر البرلمان بجوار السيارة التي حاولت دهس عدد من المارة قبل أن تصطدم بسور البناء.

2- لحظة علاج عدد من المارة من قبل خدمات الطوارئ بالقرب من كوبري ويستمينستر.

3- قوات الشرطة تتواجد خارج مقر البرلمان وتحيط برجال الطب الشرعي الذين يعملون على فحص السيارة المستخدمة في الحادث.

4- فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الحادث في أحد جوانب كوبري ويستمنستر عقب الحهجوم.

5- هرولت سيارات الإسعاف إلى جسر ويستمنستر على الجانب الآخر للقصر.

6- ضابط شرطة يهرول نحو موقع الحادث على من على جسر ويستمنستر.

7- أحد المصابين بعدما تم علاجه من قبل المسعفين عقب الحادث.