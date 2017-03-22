درس بكلية الزراعة واشترك في «المغني»..8 معلومات عن خطيب «ابنة ونيس»

التحرير

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تمت خطبة الفنانة ريم أحمد، أصغر ممثلات مسلسل "ونيس"، على الفنان المسرحي، طه خليفة، وأقاما حفلًا اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن طه خليفة.

1- درس بكلية الزراعة - جامعة القاهرة.

2- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

3- عمل ممثلاً بالمسرح القومي، وقدم مسرحيات عديدة منها: "مولانا" من إخراج مناضل عنتر، و"تحت التهديد" إخراج لمياء كرم، و"شغل عفاريت".

4- شارك في عدة أعمال درامية، من بينها "المغني" مع الفنان محمد منير، و "ونيس والعباد وأحوال البلاد" برفقة محمد صبحي، و"الهاربة" الجزء الثاني، و"رجل من هذا الزمان"، وسيت كوم "بيت العيلة" الجزء الأول.

5- شارك في بطولة الفيلم "التحرير" مع الممثل سعيد صابر، وهو تأليف فريد فكري وإخراج محمود عبد العزيز أبو العلا.

6- آخر أعماله الفنية مشاركته بمسلسل الفنان محمد منير "المغني"، والذي جسد به شخصية رسام جرافيتي يتم إدخاله مصحة نفسية ليترك الرسم نهائياً.

7- احتفل بخطبته مؤخرًا على ريم أحمد، بعد صداقة جمعتهما لمدة 10 سنوات، وفاجأها أثناء تقديمها برنامج "ست الحسن" بمداخلة هاتفية، وقال عنها: "هي المكان الوحيد اللي بحس فيه بالأمان وهي سندي وضهري".