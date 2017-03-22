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بعد إصابة 290 طالبا.. التحفظ على موزع وجبات المدارس بالسويس

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بعد إصابة 290 طالبا.. التحفظ على موزع وجبات المدارس بالسويس بعد إصابة 290 طالبا.. التحفظ على موزع وجبات المدارس بالسويس

التحرير

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سالى سند

قال اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، إنه تم التحفظ على سائق السيارة الذي قام بتوزيع البسكويت المدرسى على طلاب المدارس بقسم الجناين، والذى تسبب فى تسمم 290 طالبا، وتم إسعافهم بمستشفى السويس العام والتأمين الصحى والسويس العسكرى.

وأوقف اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، صرف البسكويت المدرسى على الطلاب، وأمر بأخذ عينات لفحصها بالطب الوقائى لمعرفة سبب إصابة الطلاب بحالات التسمم.

من جانبه، أكد مدير طوارئ السويس دكتور رضا زغلول، أنه لايوجد أى حالات وفاة وجميع الحالات مستقرة تم إسعافها وخروجها من المستشفيات الثلاث، وجارى حصر الأعداد المصابة بشكل نهائى.

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التحرير

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