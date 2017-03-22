برلماني: مجلس الوزراء يحاول توريط النواب في رفع تذكرة المترو

التحرير

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قال المهندس هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، إن وزير النقل ومجلس الوزراء يرغبان فى رفع سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق، خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا أن مجلس الوزراء يحاول توريط مجلس النواب فى الموضوع، إذ يحصل على موافقة النواب ثم يعلن للجمهور أن النواب وافقوا على رفع التذكرة.

وأوضح الحريرى، فى تصريح خاص لـ"التحرير"، أن مرفق المترو مرفق هام وحيوي، وهو شريان الحياة فى القاهرة، إلا أن هناك قرارات يجب أن تسبق قرار رفع التذكرة، فى مقدمتها؛ تخفيض رواتب قيادات الشركة، والبحث عن بدائل لعدم رفع التذكرة فى الوقت الحالي، مثل؛ استغلال المساحات الشاغرة بالمحطات لإقامة أكشاك عليها وتفعيل الدعاية والإعلان لتعظيم موارد الهيئة، وإصلاح البوابات الإلكترونية القديمة لمنع تسرب الركاب، كما يجب مراعاة ألا تكون قيمة التذكرة موحدة للثلاث خطوط، بمعنى أن تكون كل عدد من المحطات لها سعر معين.