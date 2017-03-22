وزير التعليم: «أنا مش مسؤول تغذية»

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، "أنا لست وزيرا للثانوية العامة أو مسؤول التغذية أنا وزير التعليم ولن أتحدث إلا عن التعليم حتى نهاية حياتي".

وأضاف شوقي "إننا نتكلم عن التعليم فقط بعيدا عن الفرعيات التي تأخذنا بعيدا عن الهدف الأصلي، وأن الوزارة في مرحلة العودة إلى مفهوم التعليم الحقيقي واستراتيجيته، وتطوير المناهج وبناء شخصية الطالب".

وحول تسمم طلاب المدارس في بعض المحافظات، قال شوقي إن منظومة التغذية المدرسية كبيرة، وبها عدد من الوزارات والمدارس والمخازن، والوزارة لها جزء صغير، لأن كل محافظة لها متعهدين مختلفين، وهذا أمر غير مركزي، متسائلا "لماذ يحدث التسسمم في عدة نقاط فقط رغم اختلاف المتعهدين واختلاف المورد إلا إذا كان هناك من يتعمد ذلك، ويبدو أن هناك شيء مريب، ومع ذلك وزارة الصحة تعمل جاهدة للوصول للحقيقة، ووزارة التربية والتعليم تقوم بمتابعة عملية التخزين"، لافتا إلى أن مهمته كوزير للتربية والتعليم هو التفاوض مع الدول المانحة والهيئات والمؤسسات الدولية لتطوير التعليم وليس مراقبة التغذية.

وحول تحويل تحويل الوجبات المدرسية إلى دعم نقدي للطلاب، قال وزير التعليم "إنها مسألة طويلة وتحتاج إلى وقت".