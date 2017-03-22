رئيس الوزراء يوجه بتشديد الرقابة على امتحانات الثانوية العامة

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عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا حضره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي عدد من الأجهزة المعنية بالدولة، تم خلاله بحث الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتنظيم امتحان الثانوية العامة هذا العام.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة إحكام الرقابة على امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لمنع محاولات التسريب والغش، ووضع ضوابط إضافية لضمان سرية وضع وطباعة الامتحانات، أخذا في الاعتبار الأخطاء والسلبيات التي وقعت في الأعوام السابقة.

كما وجه بالتشدد فى المخالفات والتطبيق الحازم للعقوبات التي يتضمنها قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات المنتظر صدوره قريبا. كما وجه رئيس الوزراء بزيادة فاعلية التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم المختلفة؛ لمتابعة سير الامتحانات بشكل دقيق وإعداد التقارير اللازمة.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير التربية والتعليم عرض خلال الاجتماع الخطوات التي تمت حتى الآن فيما يتعلق بتنظيم إجراء امتحان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العمل في اللجان، والإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، لافتا إلى أن تنظيم الامتحانات هذا العام سيتم بالتعاون مع بعض الجهات الأمنية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن استخدام نظام "البوكليت" والإجراءات الموضوعة، تهدف إلى منع التسرب والحد من الغش داخل اللجان، فضلا عن كونه تطويرا لنظام الامتحان، لافتا إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات على نموذج "البوكليت" في ضوء الملاحظات التي وردت عليه خلال الفترة الأخيرة، وأنه سيتم توزيع النموذج الاسترشادى المعدل على مديريات التعليم بالمحافظات، وذلك لتدريب الطلبة قبل الامتحان.

وأوضح الوزير أن هناك ما يقرب من 600 ألف طالب سيؤدون امتحان الثانوية العامة هذا العام، سيتم توزيعهم على نحو 1600 لجنة امتحان.