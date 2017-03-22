إجازات إجبارية للطلاب المصابين بالجديري المائي في القليوبية

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أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى، وتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترام بكافة مدارس القليوبية كإطار وإجراء طبيعى ووقائى حرصا على سلامة الطلاب.

وكشف عجلان عن تشكيل فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديريتين لمسح مدرسة سميرة موسى بميت نما، عقب ظهور ٧ حالات إيجابية بالجديرى المائى و١٢ حالة سلبية خارج المدرسة غير مدرجين بروشتات طبية أو علاجية.

وقال وكيل الوزارة إنه تم منح الطلاب إجازات إجبارية من خلال اللجان الطبية المتخصصة لحين تماثلهم للشفاء.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير أدوية الطوارئ بجميع المدارس، وتخصيص حجرات للعزل وتشكيل لجنة صحية بكل مدرسة، وإعلان تشكيلها فى لوحة واضحة للتواصل معها بشكل سريع.

وأكد عجلان أن جميع المدارس بالمحافظة خالية من أى أمراض وأن الطلاب بصحة جيدة.