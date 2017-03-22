«تعليم القليوبية»: لا علاقة للتغذية المدرسية بتسمم طالبات شبرا

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‏قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إنه لا علاقة للتغذية المدرسية بإصابة 5 طالبات بمدرسة السلام الثانوية الصناعية بشبرا الخيمة بإدارة غرب شبرا الخيمة بأعراض قيئ وإسهال وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وقال عجلان إن الطالبات وهن أمانة أشرف ومى عبد الفتاح ودينا أشرف وإسراء أحمد، أصبن بتلك الأعراض إثر تناولهن لعصير تمر هندي فاسد خارج المدرسة، وفقا لتقارير الصحة، والتى أثبتت محاضرها ذلك، مشيرا إلى خروج طالبة من المستشفى واستمرار علاج باقى الطالبات.

وقال وكيل الوزارة إنه تم تشكيل فريق طوارئ بالمديرية لمتابعة حالة الطالبات من منطلق الواجب الإنسانى والمجتمع والتعليمي تجاه الطلاب.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابات لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا، وتم عمل الإسعافات الأولية لهن ثم نقلهن لمستشفى الدمرداش بعين شمس؛ للتأكد من عدم وجود مضاعفات.

وقال عجلان إن مديرية الصحة قامت بمسح شامل للمدرسة، وتم التأكد من عدم وجود أي مسببات للأمراض.

من ناحيته أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خلو كافة مدارس القليوبية من أي حالات وبائية أو تسمم، مشيرا إلى أن الوجبة المدرسية آمنة تماما.