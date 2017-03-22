«قناة السويس»: ارتفاع إيرادات «الخطوط الطويلة» لـ115.6 مليون دولار

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة نجحت في التغلب على التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار الوقود ومعدلات التجارة العالمية، حيث انخفض سعر طن الوقود من 573 دولار عام 2014 إلى 224 دولار عام 2016، كما انخفضت حركة التجارة العالمية بواقع 14%، إلا أن إيرادات القناة بالدولار انخفضت بنسبة 3% فقط عام 2016، بسبب اتباع الهيئة سياسات تسويقية جديدة أدت لارتفاع الإيرادات المحققة من لجنة الخطوط الطويلة حيث بلغت إيراداتها عام 2012 قرابة 6.3 ملايين دولار بينما ارتفعت إلى 115.9 مليون دولار عام 2016.

جاء خلال استقبال مميش لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء دكتور كمال عامر وبحضوراللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة ووكيل اللجنة اللواء يحيى الكدواني وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وكذلك عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

في البداية، رحب الفريق مُهاب مميش بأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي، مشيدا بالجهد الذي يبذله مجلس النواب للتعبير عن آمال وطموحات الشعب والحفاظ على حقوقه ومقدراته واتباع أقصى معايير الشفافية في التعامل مع القضايا المختلفة، لاسيما وأن طبيعة عمل لجنة الدفاع والأمن القومي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

كما أشاد الفريق مميش بدور القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن المجرى الملاحي وسلامة السفن العابرة به، وتكفي الإشارة إلى أن حركة الملاحة لم تتوقف لحظة واحدة رغم التحديات الأمنية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الفريق مميش إلى المكانة المميزة التي احتلتها قناة السويس في تاريخ مصر، مشددا على دورها المحوري في تشكيل حاضرها ومستقبلها، وذلك من خلال المشروعات القومية المرتبطة بهذا المرفق الحيوي، وعلى رأسها مشروعا "الحلم المصري العظيم"، وهما مشروع قناة السويس الجديدة لرفع تصنيف القناة من خلال تقليل زمن العبور والانتظار وزيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة، ومشروع التنمية بمنطقة القناة وتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.

وأكد رئيس الهيئة أن حركة التجارة العالمية بدأت في التعافي منذ بداية العام الجاري، وهو ما سينعكس بالإيجاب على حركة مرور السفن بالمجرى الملاحي، لافتاً إلى أن هيئة قناة السويس استطاعت تقليل أثر انخفاض التجارة العالمية على إيراداتها خلال العام الماضي، وذلك باتباعها لسياسات تسويقية مرنة، نجحت في جذب عملاء جدد .

كما أشار مميش إلى أن الهيئة تتبنى مخططا طموحا لزيادة عائداتها والمشاركة في دفع عجلة التنمية، من خلال إضافة مشروعات جديدة تسهم في توفير احتياجات المواطنين مثل مشروع الاستزراع السمكي.