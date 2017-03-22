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الأهلي: ليس لنا علاقة بأزمة الزمالك مع الأولتراس

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الأهلي: ليس لنا علاقة بأزمة الزمالك مع الأولتراس الأهلي: ليس لنا علاقة بأزمة الزمالك مع الأولتراس

التحرير

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أبدى مصدر مسئول بالنادي الأهلي اندهاشه من ذكر بيان لنادي الزمالك يخص فريقه لاسم القلعة الحمراء، واقحامها كطرف في واقعة ليس لها لها أدنى علاقة.

وقال المصدر: " لا نعلم لماذا أدخلنا نادي الزمالك ووضعنا في الصورة هو يتحدث عن اعتداء تم على فريقه الذي نتمنى لهم السلامة لكن ما علاقتنا نحن بهذه المسألة!".

وأضاف المصدر: " الأفضل الزمالك من وجهة نظرنا، هو أن يتعامل مع الواقعة بالتعاون مع السلطات المختصة، أما الأهلي فهو ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد، ونرفض الزج باسمها أو حتى التعليق على ما تناوله بيان الزمالك".

شهدت طائرة الزمالك العائدة من أديس أبابا بالعاصمة الإثيوبية، حالة من الهرج والمرج، ونشبت مشاجرة بين أولتراس الأهلي مع بعثة فريق الزمالك، مما تسبب في تأخر وصول بعثة الفريق إلى القاهرة.

للإطلاع على بيان الزمالك من هنا.
 

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التحرير

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