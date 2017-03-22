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الإسماعيلي يسعي لتجديد عقد بهاء مجدي

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الإسماعيلي يسعي لتجديد عقد بهاء مجدي الإسماعيلي يسعي لتجديد عقد بهاء مجدي

التحرير

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كلف مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، خالد فرو، نائب رئيس النادي، ببدأ المفاوضات مع بهاء مجدي الظهير الأيسر، للفريق من أجل تجديد تعاقده مع الدراويش.

ويخشي مجلس إدارة الإسماعيلي رحيل اللاعب خلال الصيف القادم، في ظل العروض التي تلقاها مجدي خلال الفترة الماضية من جانب ناديي سموحة والمقاولون العرب.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة خاصة مع اللاعب من أجل حسم التجديد معه، وإرضائه ماديًا، حيث ينتهي عقد بهاء مع الدراويش يونيو 2018، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال يناير القادم.

يذكر أن النادي الإسماعيلي، كان قد تعاقد مع بهاء مجدي موسم 2014/2015 قادمًا من نادي القناة لمدة 4 مواسم. وشارك بهاء مع الإسماعيلي في 13 لقاء هذا الموسم، تمكن من صناعة 3 أهداف "أسيست" لزملاءه الفريق، وتلقى إنذارين.

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التحرير

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