مران الأهلي| غياب رباعي الفريق ومؤمن وأجايي يواصلان التأهيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بدأ النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات "المشي" حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الجماعي، والذي يشهده ملعب مختار التتش، بالجزيرة.

ويعاني أجاي من شد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء الذهاب أمام بيدفيست الجنوب إفريقي، وتغيب على إثرها عن موقعة الإياب.

وكان خالد محمود، طبيب الأهلي قد أكد أن اللاعب سبغيب لمدة 3 أسابيع على أقل تقدير.

فيما شارك حسام غالي، قائد الفريق في جزء من تدريبات الكرة على هامش المران الجماعي، وانتظم غالي في تدريبات تأهيلية وبدنية مع زملائه لمدة نصف ساعة قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الثنائي محمد ابو العلا وطارق عبدالعزيز مشرفا التأهيل. يذكر أن غالي استكمل تدريباته بعد ذلك في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي.

وتغيب الرباعي رامي ربيعة ومحمد هاني ووليد سليمان وحسام عاشور، عن مران الفريق فيما واصل مؤمن زكريا تدريباته التأهيلية، حيث يعاني مؤمن زكريا من شد في العضلة الخلفية، تغيب على إثرها عن ملاراة بيدفيست، بإباب دور الـ 32، بدوري أبطال إفريقيا.

ودخل زكريا في تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أبو العلا، المعد البدني للفريق.

وواصل الفريق مرانه الجماعي على ملعب مختار التتش بعد انتهاء راحة الفريق والتي منحها حسام البدري، المدير الفني للفريق لمدة 48 ساعة، بعد التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويستعد الأهلي لملاقة نظيره الداخلية، المقرر إقامتها في الأول من أبريل، بالدوري المصري الممتاز.