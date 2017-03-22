سبب تأخر افتتاح متجر الزمالك

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علم التحرير السبب الحقيقي وراء تأخر افتتاح المتجر الخاص ببيع منتجات نادي الزمالك حتى الآن، رغم تجهيز النادي المكان الذي سيقام فيه المتجر والإعلان عن اقتراب افتتاحه أكثر من مرة.

وكشفت مصادر موثوقة داخل القلعة البيضاء أن شركة "جي إس سي" السعودية الوكيل الرسمي لشركة جوما في الشرق الأوسط، هي السبب في تأخر افتتاح المتجر الخاص بنادي الزمالك.

وأوضحت المصادر أن السبب في ذلك هو تحقيق الوكيل أرباحا كبيرة من بيع منتجات الزمالك داخل مصر عن طريق بعض الوكلاء وتكون بالطلب من الموقع الخاص بالشركة، وقد وصل سعر قميص الزمالك إلى 1900 جنيه، بينما في حالة إقامة متجر الزمالك الرسمي سيتراوح ثمن القميص من 500 إلى 600 جنيه وفقا لاتفاق الزمالك مع شركة جوما، وسيحصل نادي الزمالك على نسبة من هذا الثمن.

وتحاول إدارة التسويق بنادي الزمالك إقامة المتجر في أسرع وقت، إلا أن محاولاتها لم تنجح حتى الآن بسبب الوكيل الرسمي لشركة جوما الذي يعرقل الأمر.وقام مسؤلو الزمالك خلال الفترة الماضية بتجهيز محل في سور النادي من ناحية شارع جامعة الدول العربية مع ميدان سفنكس، لاستضافة المتجر الخاص ببيع منتجات النادي