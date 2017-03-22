سعفان الصغير: استدعاء جنش للمنتخب أمر عجيب

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يرى سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي، أن استدعاء محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك لصفوف المنتخب يعد أمرًا عجيبا.

وأضاف سعفان من خلال تصريحات لبرنامج "من الآخر"، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على "راديو نغم إف إم"، أن ضم جنش للمنتخب أمر عجيب خاصة وأنه لم يشارك في عدد كبير من المباريات مقارنة بحارس الدراويش محمد عواد.

وأكمل الصغير من خلال تصريحاته بأنه يسعى لنقل حارس الدراويش إلى الأهلي والزمالك، خاصة وأنه يرى أن حارس المنتخب يجب أن يكون من الأهلي أو الزمالك فقط.

وأعقب: "حتى الحضري لم يشارك سوى بالصدفة حين تعرض شريف إكرامي وأحمد الشناوي للإصابة في النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا."

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم توجيه الدعوة إلى حارس الدراويش، محمد عواد ليكون ضمن صفوف منتخب المحليين.وكان هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني وجه الدعوة إلى حارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" للانضمام لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل للمرة الأولى.