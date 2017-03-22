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الشعلالي يتخلف عن العودة لمران الأهلي

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الشعلالي يتخلف عن العودة لمران الأهلي الشعلالي يتخلف عن العودة لمران الأهلي

التحرير

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تغيب التونسي أنيس الشعلالي، المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي، والذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحصل الشعلالي على إذن من حسام البدري، المدير الفني، للسفر إلى تونس لمدة 48 ساعة، من يوم مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي، إلا وإنه تخلف عن العودة رغم انتهاء فترة الأجازة.

وواصل الفريق مرانه الجماعي على ملعب مختار التتش بعد انتهاء راحة الفريق والتي منحها حيام البدرب المدير الفني للفريق لمدة 48 ساعة، بعد التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقة نظيره الداخلية، المقرر إقامتها في الأول من أبريل، بالدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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