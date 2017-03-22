اتحاد الكرة يقرر الاستمرار وانتظار الاستشكال

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قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه تم الاتفاق على الاستمرار وعدم التقدم بالاستقالة في اجتماع المجلس الذي عقد اليوم الأربعاء.

وأكد عبد الغني في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على أن يتم استمرار المجلس وعدم التقدم باستقالة وذلك في انتظار نتيجة الإستشكال.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم باستشكال ضد الحكم الصادر بحقه خلال الأيام الماضية والذي يقضي بحل اتحاد الكرة بداعي بطلان العملية الانتخابية. وعقد هاني أبوريدة رئيس مجلس الجبلاية، والصادر بحقه حكم قضائي بالحل، اجتماع مع مجلس الإدارة في مشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الأمور الهامة.