بالأرقام| تراجع مستوى «رونالدو» هذا الموسم

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يعد كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، ألة تهديفية لا تتوقف، حيث نجح فى تسجيل أكثر من 50 هدفا فى 6 مواسم مختلفة، وهو إنجاز لم يحقق أى لاعب آخر فى تاريخ الساحرة المستديرة.

ولكن يعاني رونالدو هذا الموسم، من تراجع مستواه بصورة كبيرة خلال الموسم الجاري، ليتعرض لكثير من الانتقادات. اللاعب البرتغالي أصبح مختلفًا تمامًا عن السابق، فعلى غرار معدله التهديفي الذي أصبح منخفضًا مقارنة مع المواسم السابقة.

ونشر موقع «سكواكا» العالمي تقريراً يوضح فيه تراجع معدل رونالدو التهديفي بالمقارنة بالمواسم الخمس السابقة:

- موسم 2012-2013

نجح رونالدو فى موسم 12/13 حتى 20 فبراير فقط فى تسجيل 24 هدفا خلال مباريات الميرنجي فى جميع مسابقات الدوري الإسباني، ونجح فى صناعة 35 فرصة لفريقه، واستطاع أن يحصل على 57% من الكرات الهوائية.

-موسم 2013-2014

بينما فى موسم 13/14 نجح رونالدو فى تسجيل 23 هدفًا فى الفترة ماين بداية الموسم وحتي 3 مارس ،وصنع رونالدو للميرنجي فى تللك الفترة 34 فرصة، بينما حصل على 48% من الكرات الهوائية التى أتيحت له.

-موسم 2014-2015

وفى موسم 14/15 نجح رونالدو فى تسجيل أعلى نسبة تهديف له فى الفترة مابين بداية الموسم وحتى 2 مارس، حيث سجل 30 هدفًا، وصنع اللاعب البرتغالي 46 فرصة إلى فريقه، واستطاع فى الحصول على 48% من الكرات الهوائية.

-موسم 2015-2016

وفى موسم 16/15 نجح رونالدو فى تسجيل 19 هدفًا منذا بداية الموسم وحتي 1 فبراير، وصنع لاعب الميرنجي 33 فرصة إلى فريقه، واستطاع فى الحصول على 48% من الكرات الهوائية.

-موسم 2016-2017

بينما هذا الموسم والذي يعد أقل مواسم رونالدو مع الميرنجي، حيث تسجل 19 هدفا فقط حتى 19 مارس الحالي، وصنع قائد المنتخب البرتغالي 21 فرصة فقط لفريقه، ونجح الحصول على 49 % من الكرات الهوائية ضد خصومة.