من سيحسم صراع دوري أبطال أوروبا في «البريميرليج»؟

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تفصِل تسع نقاط صاحب المركز الثاني عن نظيره السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليشتعل الصراع بين الأندية لحجز المراكز الأربعة الأولى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي حال حجز أرسنال بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينجر، أحد المركز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال، ستصبح تلك المشاركة الـ 20 على التوالي للجانرز في البطولة، في المقابل في حال خطف إيفرتون بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان أحد تلك المراكز الأربعة، ستصبح المشاركة الأولى للتوفيز منذ موسم 2004-2005، وذلك حسبما ذكرت شبكة سكاي سبورتس، البريطانية.

المركز السبعة الأولى في جدول البريميرليج

1- تشيلسي لعب 28 مباراة - لديه 69 نقطة - فارق أهدافه +38 - مبارياته مع الأندية السبعة لعب 9 فاز 5 تعادل 1 خسر 3 - معدل نقاطه مع الأندية السبعة 1.8.

2- توتنهام هوتسبير لعب 28 مباراة - لديه 59 نقطة - فارق أهدافه +34 - مبارياته مع الأندية السبعة لعب 10 فاز 3 تعادل 4 خسر 3 - معدل نقاطه مع الأندية السبعة 1.3.

3- مانشستر سيتي لعب 28 مباراة - لديه 57 نقطة - فارق أهدافه +24 - مبارياته مع الأندية السبعة لعب 9 فاز 2 تعادل 3 خسر 4 - معدل نقاطه مع الأندية السبعة 1.0.

4- ليفربول لعب 29 مباراة - لديه 56 نقطة - فارق أهدافه +25 - مبارياته مع الأندية السبعة لعب 11 فاز 6 تعادل 5 خسر 0 - معدل نقاطه مع الأندية السبعة 2.1.

5- مانشستر يونايتد لعب 27 مباراة - لديه 52 نقطة - فارق أهدافه +19 - مبارياته مع الأندية السبعة لعب 7 فاز 1 تعادل 4 خسر 2 - معدل نقاطه مع الأندية السبعة 1.0.

6- أرسنال لعب 27 مباراة - لديه 50 نقطة - فارق أهدافه +22 - مبارياته مع الأندية السبعة لعب 8 فاز 1 تعادل 2 خسر 5 - معدل نقاطه مع الأندية السبعة 0.6.

7- إيفرتون لعب 29 مباراة - لديه 50 نقطة - فارق أهدافه +21 - مبارياته مع الأندية السبعة لعب 8 فاز 2 تعادل 3 خسر 3 - معدل نقاطه مع الأندية السبعة 1.1.

في ضوء ذلك يحلل «التحرير» موقف الأندية السبعة لإقتناص المشاركة في دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

يتصدر البلوز، بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني، ولديه 10 مباريات متبقية من بينهم ثلاث مواجهات من الفرق السبع الكبار.. (مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وإيفرتون)، كما سيواجه ميدلزبره وسندرلاند اللذان إقتربا من الهبوط، ويحتاج تشيلسي لسبعة انتصارات العشرة المتبقية ليضمن اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم.

توتنهام هوتسبير

ينتظر توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنيو، في الـ 5 مباريات القادمة مواجهات سهلة نسيبًا لأن تلك الفرق تقع في النصف الثاني من الجدول، حيث سيواجة (بيرنلي، سوانسي، واتفورد، بورنموث، وكريستال بالاس)، في المقابل يتبقى للفريق مباراتين فقط ضد الفرق السبع الكبار، وكلاهما في ملعبه وايت هارت لين، أمام (أرسنال، ومانشستر يونايتد).

مانشستر سيتي

ينتظر فريق المدرب بيب جوارديولا ثلاث مباريات أمام الفرق السبع الكبار، حيث سيواجه (أرسنال، تشيلسي، ومانشستر يونايتد)، في المقابل سيواجه 4 أندية تقع في قاع الجدول (ميدلزبره، كريستال بالاس، ليستر سيتي، واتفورد ) قبل الختام أمام وست بروميتش البيون.

ليفربول

ليفربول وإيفرتون هما الفريقان الوحيدان في السبع الكبار الذين لعبوا 29 مباراة، ومع ذلك سيتوجهان في ديربي ميرسيسايد يوم 1 أبريل، وبستثناء ديربي ميرسيسايد سيتبقى للريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، 4 مباريات فقط على ملعبه أنفيلد حيث سيواجه خلالهم (بورنموث، كريستال بالاس، ساوثهامبتون وميدلزبره).

مانشستر يونايتد

انتقل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، أخيرا من المركز السادس للمركز الخامس، بعد تغلبه (3-1) على ميدلزبره، إلا أن الفريق لديه مبارتين مؤجلتين، علاوة على أنه سيكون لديه ازدحام في المباريات بسبب مشاركته في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

بالإضافة إلى ذلك إلا أن الفريق سيلعب خمس مباريات أمام الفرق السبع الكبار أمام (إيفرتون، تشيلسي، مانشستر سيتي، أرسنال، وتوتنهام هوتسبير) علاوة على مواجهة بيرنلي خارج ملعبه، الذي خسر فقط 3 مباريات على ملعبه هذا الموسم.

أرسنال

يمكن أن يكون هذا الموسم الأول لأرسنال الذي لاياتي به في المراكز الأربعة الأولى للمرة الأولى منذ عام 1995-1996، وذلك بعد تراجع الفريق بقيادة الفرنسي أرسين فينجر، بعد نيله أربع هزائم في آخر خمس مباريات في البريميرليج، وسيكون الفريق في مهمة صعبة حيث سيواجه أربع فرق من الفرق السبع الكبار وهم (مانشستر سيتي، توتنهام هوتسبير، مانشستر يونايتد، وإيفرتون).

إيفرتون

فاز إيفرتون، بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، في ستة من آخر تسع مباريات له البريميرليج، لتعزيز فرصهم من التواجد في المراكز الأربعة الأولى، لكن الفريق سوف يلعب أربع مباريات أمام الفرق السبع الكبار وهم ( ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي، وأرسنال).

استنتاج

يبدو أن تشيلسي في طريقه لكتابت المجد من جديد وتحقيق اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث مواسم مدعومًا بفارق النقاط الـ 10 بينه وبين وصيفه توتنهام، الذي يعد بدوره أقوى المنافسين لوجده ضمن المركز الأربعة الأولى نظرًا لجاهزيته والمواجهات السهلة المتبقية له.

في المقابل يحتاج مانشستر سيتي لكي يكون أكثر حاسمًا خلال مواجهاته أمام أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، في حين يجب على رجال كلوب أن يحسنوا من نتائجهم أمام الفرق التي تحتل النصف السفلي من الجدول، حيث أن متوسط النقاط لليفربول أمام السابعة الكبار بلغ 2.1 نقطة، في المقابل 1.9 ضد الست فرق الذي يقعوا في قاع الجدول.

من جانبه تبقى فرص مانشستر يوناتيد صعبة للتواجد ضمن الأربعة أندية الأولى، ولكن لديه فرصة لكسب 5 من منافسيه السبعة كما هو موضح أعلاه، والأمر ذاته لأرسنال الذي يعد مصيره في يده بدءا من صدامه مع السيتي في الجولة المقبلة، أما إيفرتون لديه الكثير للقيام به للحفاظ على مستواه والمنافسة على المراكز الأربعة الأولى، خصوصًا في مبارياته أمام الفرق الكبرى السبع.