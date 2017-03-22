كيلليني مستعد للتجديد مع السيدة العجوز

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن جورجيو كيلليني، مدافع فريق يوفنتوس، قرر تجديد عقده مع السيدة العجوز، وتوقيع عقد جديد حتى 2020.

ويعد صاحب الـ32 عامًا ركيزة أساسية في خط الدفاع الثلاثي للبيانكونيري (بي بي سي)، والذي يضم أندريا بارزالي، وليوناردو بونوتشي، بخلاف كيلليني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن كيليني مستعد لتمديد عقده الحالي الذي يمتد لـ2018 إلى 2020.

وشارك كيلليني، في 25 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، في مختلف المسابقات، حيث سجل 3 أهداف كما صنع 2 آخرين. ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 73 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، روما صاحب المركز الثاني.