دورتموند: هذا شرطنا للتنازل عن أوباميانج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني، أن النادي لن يتنازل عن خدمات مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، إلا بمبلغ مالي ضخم.

وارتبط أوباميانج، بالانتقال إلى مانشستر سيتي، وريال مدريد، طوال الفترة الماضية، إلا أن الدولي الجابوني، عبر في أكثر من مناسبة، عن رغبته في اللعب للفريق الملكي الإسباني.

وقال فاتسكه، في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء: "حتى الآن ليس لدي أي معلومات، تشير إلى أن (أوبا) سيغادر دورتموند".

وأضاف: "إذا كنا نصل الي بيعه، سنجلس وسنستمع إلى بعضنا البعض، لدينا الكثير من الاحترام لأوبا، وهو يستحق ذلك".

وتابع: "في رأيي ليس هناك عدد كبير من النوادي، ممن سيعدون خطوة للأمام بالنسبة له، وفي كلتا الحالتين هو لن يرحل إلا بمقابل مالي ضخم.. نحن نأمل أن يبقى".

ويمتد عقد أوباميانج البالغ من العمر 27 عامًا، مع دورتموند حتى صيف 2020.