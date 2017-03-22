"التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات العربية في مؤتمر بإعلام الشروق

مصراوى:

يعقد المعهد العالي الدولى للإعلام باكاديمية الشروق مؤتمر دور الإعلام في تنمية الاستثمار على مدى يومي 27 و28 مارس الحالي يلمناقشة الدور الذي يلعبه الإعلام الإقليمي في جذب الاستثمارات العربية والمحلية بجانب ما يذاع في الفضائيات والراديو عن قضايا التنمية المستدامه في مصر .

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميده المعهد ورئيس المؤتمر إن المؤتمر سيسفر عن نتائج وتوصيات مهمة خاصة مع اختلاف الطوائف المشاركة في المؤتمر بين المستثمرين المصريين والعرب ، وخبراء الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

وأشارت ان توصيات المؤتمر ستنقل على الهواء مباشرة في الإذاعة والتلفزيون في ختام المؤتمر يوم الثلاثاء القادم.