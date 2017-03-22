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ضبط شبكة استولت على 500 وحدة سكنية من "الإسكان الاجتماعي وتحيا مصر"

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ضبط شبكة استولت على 500 وحدة سكنية من "الإسكان الاجتماعي وتحيا مصر" ضبط شبكة استولت على 500 وحدة سكنية من "الإسكان الاجتماعي وتحيا مصر"

مصراوي Masrawy

وحدات الإسكان الاجتماعي وتحيا

كتب- محمد سامي:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء، ضبط يقودها مدير إدارة التسكين بحي مصر القديمة، استولت على وحدات سكانية بقيمة 15 مليون جنيه بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة، أن مدير إدارة التسكين بحي مصر القديمة و6 وسطاء قاموا بالاستيلاء على 500 وحدة سكنية قيمتها 15 مليون جنيه بمشروعي الاسكان الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر(الأسمرات وبدر) بتخصيصها لغير المستحقين مقابل رشاوي مالية بحوالي 50 ألف جنيه للشقة الواحدة.

وأكدت أن أفراد الشبكة استغلوا طمع الراغبين في تحقيق كسب سريع وتوجه الدولة فى توفير مستوى إسكان اجتماعي لائق للمواطنين، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتزوير كشوف الحصر والتسكين بمعرفة عاملين ببعض الأحياء المتواجد بها مناطق العشوائية.

وأوضحت الهيئة أنه تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام احتياطيا، وجاري ضبط باقي أفراد الشبكة، وحصر الضرر الواقع على الدولة.

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