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لإصابة 60 تلميذا بالتسمم.. محافظ بني سويف يُوقف توزيع الوجبات المدرسية أسبوعًا (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يتفقد حالة الأطفال المصابة داخل مستشفى الفشن المركزي (1)محافظ بني سويف يتفقد حالة الأطفال المصابة داخل مستشفى الفشن المركزي (1)

محافظ بني سويف يتفقد حالة الأطفال المصابة داخل مستشفى الفشن المركزي (2)محافظ بني سويف يتفقد حالة الأطفال المصابة داخل مستشفى الفشن المركزي (2)

محافظ بني سويف يتفقد حالة الأطفال المصابة داخل مستشفى الفشن المركزي (3)محافظ بني سويف يتفقد حالة الأطفال المصابة داخل مستشفى الفشن المركزي (3)

محافظ بني سويف يتفقد حالة الأطفال المصابة داخل مستشفى الفشن المركزي (4)محافظ بني سويف يتفقد حالة الأطفال المصابة داخل مستشفى الفشن المركزي (4)

بني سويف - أحمد كامل:

قرر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، وقف توزيع الوجبات المدرسية لمدة أسبوع بمختلف أنواعها على مستوى مدارس المحافظة، لحين ظهور نتائج التحاليل والوقوف على أسباب تسمم 60 من تلاميذ مراكز الفشن وببا وإهناسيا.

وتفقد محافظ بني سويف حالة الأطفال المصابة داخل مستشفى الفشن المركزي، بعد شكواهم من مغص معوى وإسهال وقيء، وتم نقلهم لمستشفى الفشن المركزي لتلقيهم العلاج اللازم.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن حالات التلاميذ جميعها مستقرة، وتم أخذ العينات لتحليلها بالمعمل الإقليمي المشترك بوزارة الصحة؛ لتحديد أسباب هذه الأعراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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