"صحة السويس": استمرار احتجاز 50 تلميذًا مصابين بالتسمم في مستشفي بالسويس (صور)

السويس حسام الدين أحمد

قال الدكتور لطفي عبد السميع صقر، مدير الصحة في السويس، إن 130 تلميذًا مشتبه في إصابتهم بالتسمم تماثلوا للشفاء وغادروا مستشفى السويس العام، باستثناء 10 حالات فقط متبقية تحت الملاحظة.

وأضاف "لطفي" فى تصريح لـ "مصراوي" أن هناك 40 حالة فقط تحت الملاحظة بمستشفي التأمين الصحي، وهم المصابين الذين وصلوا متأخرًا ومن بينهم 3 أطفال مصابين خرجوا من العناية المركزة، واستقرت حالتهم الصحية، بينما غادرت 50 حالة.

وأشار "لطفي" إلى أن هناك 40 حالة أخرى غادرت المستشفى العسكري بمدينة السلام، موضحًا أن الحالة الصحية للأطفال المتبقين مستقرة.

كانت مستشفيات السويس قد استقبلت 285 تلميذًا من 4 مدارس بالقطاع الريفي، مصابين بالتسبب بعد تناولهم وجبة التغذية المدرسية.