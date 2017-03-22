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بالصور.. محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد "نشا": "إبنك في فرح.. ورحل عنا بطلًا"

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (1)محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (1)

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (2)محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (2)

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشامحافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (4)محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (4)

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (5)محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (5)

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (6)محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (6)

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (7)محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (7)

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (8)محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (8)

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (9)محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (9)

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (10)محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (10)

محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (11)محافظ الدقهلية معزيًا والدة شهيد نشا (11)

الدقهلية - رامي محمود:

قدم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد محمود إسماعيل زاهر، ٢٥ سنة، بن قرية نشا بنبروه، والذي استشهد في أثناء مشاركتة بإحدى المداهمات في منطقة شمال سيناء. وقال المحافظ خلال لقائه أسرة الشهيد: "إننا جميعًا لن ننسى شهدائنا الأبرار وأن ذكراهم ستظل ماثلة في الوجدان".

وقرر الشعراوي، إطلاق اسم الشهيد على المدرسة الإبتدائية بالقرية تخليدا لذكراه وتعليق بانر بصورته ويحمل اسمه على المدرسة، كما كلف ببحث زراعة قرنية لشقيق الشهيد، وتوفير فرصة عمل لشقيقته، وصرف مساعدة مالية فورية لأسرته.

ووجة المحافظ حديثه لوالدة الشهيد قائلًا: "إبنك في فرح ورحل عنا بطلًا وهو فخر للجميع وأنت نموذج يحتذى به للأم المصرية، وشرف لكل المصريين ومفيش حاجه تعوضنا عنه ولو عملنا ألف حاجه مش هنوفيه جزء من حقه".

وأضاف "الشعراوي": "نعمل بكل الجهد لتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لجميع أسر الشهداء، وأن لن تنساهم"، موجهًا الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يبذلونه من جهود؛ من أجل حماية أمن مصر.

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