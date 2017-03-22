مقتل 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث سير غربي الجزائر

الجزائر - (د ب أ):

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، الأربعاء، إثر اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة كانت تقل اسطوانات غاز، وسيارة، بقرية اولاد يحيى بولاية تيارت غربي الجزائر.

وأوضح مدير جهاز الدفاع المدني لولاية تيارت للإذاعة الحكومية، أن من بين القتلى سيدتين، مشيرا إلى أن حالات الجرحى، الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و61 عاما، متفاوتة الخطورة.

يذكر أن الحكومة الجزائرية أقرت قبل ثلاثة أيام إجراءات قانونية تصل إلى حد سجن وفرض غرامات كبيرة على السائقين المتهورين الذين يتسببون في حوادث سير مميتة.

وتخلف حوادث الطرق في الجزائر نحو 4 آلاف قتيل سنويا وآلاف الجرحى، فيما تصل الخسائر الناجمة عنها إلى مليار دولار.