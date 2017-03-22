وزير خارجية أمريكا: مقتل زعيم تنظيم داعش "مسألة وقت"

واشنطن – (أ ف ب):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الثلاثاء، خلال اجتماع للتحالف الدولي المناهض للجهاديين ان مقتل زعيم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي "مسألة وقت".

وقال تيلرسون لدى استقباله في واشنطن مسؤولي الدول الـ67 الأعضاء في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد الجهاديين في سوريا والعراق "قتل تقريبا كل معاوني أبو بكر البغدادي بمن فيهم العقل المدبر لاعتداءات بروكسل وباريس. وأن يلقى البغدادي المصير نفسه مسألة وقت".