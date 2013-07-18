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ديانا حداد في هوليوود والفنانات سيقلدنها قريباً

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ديانا حداد في هوليوود والفنانات سيقلدنها قريباً ديانا حداد في هوليوود والفنانات سيقلدنها قريباً

أفادت مصادر مقربة من النجمة اللبنانية ديانا حداد، أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير مجموعة من الكليبات في عدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تنفيذ عمل جديد في هوليوود.
المصادر رفضت الإفصاح عن تحديد الدول التي سيتم فيها التصوير أو عن مضمون هذه الأعمال، لكنها أكدت أنّ هذه الأعمال جديدة بأفكارها وستشكل مفاجأة لجمهورها كما للفنانين الذين سيسارعون إلى تنفيذ أعمال شبيهة.
المصادر نفت أيضاً أن يكون العمل الهوليوودي فيلماً سينمائيا لأن ديانا حداد لا تفكر بالتمثيل، كما أنها لم تنف ولم تؤكد في الوقت نفسه ما إذا ديانا تنوي تسجيل دويتو غنائي مع نجم عالمي كالذي جمعها بالنجم العالمي كارل وولف.
من ناحية أخرى علمت "سيدتي نت" أن ديانا حداد تستعد لخوض التجربة الإعلانية لأول مرة خلال مسيرتها الفنية.

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سيدتي