بالصور.. محافظ الإسكندرية يسلم منحًا مادية للأقباط النازحين من العريش

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الأسر المسيحية التي وصلت قبل أيام من العريش، هربًا من الأعمال الإرهابية، لتسليمهم كافة المنح المقدمة لهم من مختلف الجهات ومتابعة إنهاء كافة مطالبهم بمديريات "التضامن الاجتماعي، الصحة، التموين، المرور، والتعليم", وتوفير المسكن الآمن لهم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن اللقاء يأتي حرصًا على تهيئة كل سبل الراحة لهم؛ ضمانًا لسلامتهم من أي أحداث إرهابية من الممكن أن يتعرضوا لها، في أعقاب الأحداث التي استهدفت المواطنين بالعريش وعدد من المدن المجاورة لها، وشهدت ارتكاب أعمال قتل وعنف.

وأكد سلطان ضرورة عمل جميع الجهات بأقصى جهد ممكن لتلبية كل مطالبهم، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم وتيسير حصولهم على جميع الخدمات، التي تكفل لهم حياة كريمة، وإنهاء مشكلاتهم في أسرع وقت، وكذلك حل المشكلات المتعلقة بجهات عملهم بالعريش، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم، لحين عودة الحياة هناك إلى طبيعتها، وإمكانية الأسر العودة لمنازلها والعيش فى أمان.

كانت 7 أسر مسيحية، وصلت إلى الإسكندرية، الأسبوع الماضي، قادمة من سيناء فرارًا من الأعمال الإرهابية، واستهداف الأقباط بالعريش وبعض المدن المجاورة لها والتي شهدت ارتكاب أعمال قتل وعنف ضدهم.