أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسكندرية يسلم منحًا مادية للأقباط النازحين من العريش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يسلم منحًا مادية للأقباط النازحين من العريش (1)محافظ الإسكندرية يسلم منحًا مادية للأقباط النازحين من العريش (1)

محافظ الإسكندرية يسلم منحًا مادية للأقباط النازحين من العريش (2)محافظ الإسكندرية يسلم منحًا مادية للأقباط النازحين من العريش (2)

محافظ الإسكندرية يسلم منحًا مادية للأقباط النازحين من العريش (3)محافظ الإسكندرية يسلم منحًا مادية للأقباط النازحين من العريش (3)

محافظ الإسكندرية يسلم منحًا مادية للأقباط النازحين من العريش (4)محافظ الإسكندرية يسلم منحًا مادية للأقباط النازحين من العريش (4)

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الأسر المسيحية التي وصلت قبل أيام من العريش، هربًا من الأعمال الإرهابية، لتسليمهم كافة المنح المقدمة لهم من مختلف الجهات ومتابعة إنهاء كافة مطالبهم بمديريات "التضامن الاجتماعي، الصحة، ، المرور، والتعليم", وتوفير المسكن الآمن لهم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن اللقاء يأتي حرصًا على تهيئة كل سبل الراحة لهم؛ ضمانًا لسلامتهم من أي أحداث إرهابية من الممكن أن يتعرضوا لها، في أعقاب الأحداث التي استهدفت المواطنين بالعريش وعدد من المدن المجاورة لها، وشهدت ارتكاب أعمال قتل وعنف.

وأكد سلطان ضرورة عمل جميع الجهات بأقصى جهد ممكن لتلبية كل مطالبهم، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم وتيسير حصولهم على جميع الخدمات، التي تكفل لهم حياة كريمة، وإنهاء مشكلاتهم في أسرع وقت، وكذلك حل المشكلات المتعلقة بجهات عملهم بالعريش، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم، لحين عودة الحياة هناك إلى طبيعتها، وإمكانية الأسر العودة لمنازلها والعيش فى أمان.

كانت 7 أسر مسيحية، وصلت إلى الإسكندرية، الأسبوع الماضي، قادمة من سيناء فرارًا من الأعمال الإرهابية، واستهداف الأقباط بالعريش وبعض المدن المجاورة لها والتي شهدت ارتكاب أعمال قتل وعنف ضدهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية