بالصور .. حملة مفاجئة للرقابة الإدارية على دور الرعاية الاجتماعية بدمنهور

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من دور الأيتام بمدينة دمنهور، للوقوف على جاهزيتها لتقديم الرعاية الاجتماعية، ومراجعة تراخيصها ومراقبة عمليات التبرعات الخاصة بها ومدى ملائمة الرعاية الصحية والبرامج الترويحية والتعليمية.

وراقبت الحملة جودة الأغذية المقدمة ومستوى النظافة العامة والشخصية، كما ناقش رجال الرقابة النزلاء من الأيتام للتعرف على مشكلاتهم ومستوى الخدمة ومطالبهم العاجلة.