بالصور.. من هي "سبيلة" المتبرعة بكامل ثروتها لـ"صندوق تحيا مصر" والتقى بها السيسي؟

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة، بعد تبرعها بكامل ثروتها لصندوق تحيا مصر.

وتوصل "مصراوي" إلى أن سبيلة من مواليد 15 من إبريل عام 1939 بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وكان زوجها يدعىمحمد رسلان حمودة ، توفي منذ عام 1996، ولديها 5 أبناء وهم:" حموده، يعمل مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بأجا، وجلال، فني آلات زراعيه بمحطة أجا للهندسة، وأحمد، فني صيانة في الوحدة المحلية بميت العامل، وطارق، صاحب مكتب استيراد وتصدير وإيمان، ربة منزل".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألتقى اليوم السيدة سبيلة بعد تبرعها بكامل ثروتها والمقدرة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ومشغولات ذهبية لصالح صندوق تحيا مصر.

وقرر رئيس الجمهورية استقبالها فى مقر رئاسة الجمهورية، معبرا لها عن تقديره لموقفها الوطني ولتضحيتها من أجل البلاد.