أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. من هي "سبيلة" المتبرعة بكامل ثروتها لـ"صندوق تحيا مصر" والتقى بها السيسي؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استقبال الرئيس عبدالفتاح لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة (1)استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة (1)

استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة (2)استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة (2)

استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة (3)استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة (3)

استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة (4)استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة (4)

استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة (5)استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة (5)

 

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة تدعى سبيلة على عجيزة، بعد تبرعها بكامل ثروتها لصندوق تحيا .

وتوصل "مصراوي" إلى أن سبيلة من مواليد 15 من إبريل عام 1939 بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وكان زوجها يدعىمحمد رسلان حمودة ، توفي منذ عام 1996، ولديها 5 أبناء وهم:" حموده، يعمل مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بأجا، وجلال، فني آلات زراعيه بمحطة أجا للهندسة، وأحمد، فني صيانة في الوحدة المحلية بميت العامل، وطارق، صاحب مكتب استيراد وتصدير وإيمان، ربة منزل".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألتقى اليوم السيدة سبيلة بعد تبرعها بكامل ثروتها والمقدرة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ومشغولات ذهبية لصالح صندوق تحيا مصر.

وقرر رئيس الجمهورية استقبالها فى مقر رئاسة الجمهورية، معبرا لها عن تقديره لموقفها الوطني ولتضحيتها من أجل البلاد.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية