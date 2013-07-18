برنامج "مقالب مذيع" للأطفال يثير أزمة في السعوديَّة

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون مؤخراً قراراً بإيقاف عرض البرنامج الكوميديّ الرمضانيّ "مقالب مذيع" الذي يُقدَّم في قناة أجيال للأطفال.

جاء ذلك على لسان المتحدِّث الرسميَّ باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون المهندس صالح المغيليث في بيان رسميّ قال فيه: "تمَّ إيقاف عرض البرنامج الكوميديّ "مقالب مذيع" الذي يُقدَّم في قناة أجيال للأطفال، وتُوجَّه فيه أسئلة للمشاركين بقصد الحصول على إجابات طريفة".

وتم الإيقاف إثر الحلقة التي عُرضت في القناة، وظهرت فيها طفلة وهي تجيب على تساؤلات وُجِّهت إليها بلهجة حادَّة وغير مقبولة من قِبَل مذيعة البرنامج ومساعديها، وتتم الآن مساءلة فريق البرنامج الذي طلبت منهم إدارة القناة تقديم اعتذار للطِّفلة وأسرتها، ولجميع مشاهدي القناة من الأطفال.

كما أنَّ رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون تلقَّى اتصالاً هاتفيًا من رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أعرب فيه عن استغرابه لما ظهر في تفاصيل البرنامج، وطلب بأن تقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون باتخاذ كافَّة الإجراءات التي تمنع تقديم مثل هذه البرامج، وأهميَّة الاعتذار عن كل ما حصل في حقِّ الطِّفلة؛ لأنَّ ذلك يتنافى مع حقوق الطِّفل، والتي تؤكِّد عدم جواز تعرُّض الأطفال لمثل هذا النَّوع من المعاملة سواءً كان ذلك في برامج تليفزيونيَّة أو غيرها".