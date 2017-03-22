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برلماني لوزير النقل: تعيينات الوزارة تتم بـ"الكوسة".. والأخير: يوجد تضخم كبير

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برلماني لوزير النقل: تعيينات الوزارة تتم بـ"الكوسة".. والأخير: يوجد تضخم كبير برلماني لوزير النقل: تعيينات الوزارة تتم بـ"الكوسة".. والأخير: يوجد تضخم كبير

مصراوي Masrawy

هشام عرفات وزير النقل

كتب - أحمد علي:

قال هشام عرفات، وزير النقل، إن امتداد السكة الحديد فى 9 آلاف و600 كيلو، منهم 5560 ألف سكك للتخزين وأحواش، مؤكدًا أن السكة الحديد هيئة اقتصادية لكنها تقدم خدمة عامة للجمهور.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، مؤكدا أن مصروفات الهيئة 5.6 مليار جنيه، مع إيراد 2.6مليار جنيه، بوجود حوالى 73 ألف موظف، منهم جزء كبير مش عايزينهم قائلا:" فى حاجة لـ15% من العاملين بهيئة سكك حديد مصر فقط".

وأكد وزير النقل أننا نعانى من مشكلات متعلقة بالهيئة خاصة بالقضبان، التى لم يتم تطويرها منذ عشرات السنوات، وأيضا العمل على تطوير الإشارات، لافتًا إلى أن الهيئة لديها مشكلة فى القضبان والإشارات ولدينا رؤية خلال الفترة المقبلة لتطويرهم، مؤكدا على أن الهيئة تعمل أيضا على زيادة الخدمات لرفع تذاكر القطارات.

وقال الوزير: "نحاول تطور الخدمات لرفع الأسعار"، مشيرًا إلى أن الاهتمام من قبل وزارة النقل ليس بتطوير المحطات بقدر الاهتمام بالقضبان والإِشارات.​

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