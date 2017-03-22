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طعيمة لوزير النقل: تعيينات الوزارة تتم بـ"الكوسة".. والأخير: يوجد تضخم كبير

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طعيمة لوزير النقل: تعيينات الوزارة تتم بـ"الكوسة".. والأخير: يوجد تضخم كبير طعيمة لوزير النقل: تعيينات الوزارة تتم بـ"الكوسة".. والأخير: يوجد تضخم كبير

مصراوي Masrawy

اللواء سعيد طعمية رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس

كتب - أحمد علي:

قال اللواء سعيد طعمية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مترو الأنفاق لا غنى عنه، ونطمع أن يمتد في كل محافظات .

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور وزير النقل هشام عرفات، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مؤكدًا أن نواب البرلمان ينادون بأن يكون المترو في كل المحافظات؛ لأنه الوسيلة الوحيدة التي تنقل عددًا كبيرًا من المواطنين، ويستفيد منها الغني والفقير بكل أمان، خاصة أنه لم تتم فيه إلا حادثة واحدة منذ بدايته، وهذا فخر لمصر.

ووجّه حديثه لوزير النقل: "نحن فى مشكلة ومحنة ومحتاجين حقائق لكى نضع الأمور في نصابها".

وأضاف أن عملية التعيين في وزارة النقل تتم بـ"الكوسة" خاصة أنها تطلب عمالة لا يتم الحاجة إليها، مشيرًا إلى أنه سيقوم بجولة على مرافق النقل للتعرف على مدى استفادة الوزارة من العاملين الموجودين والبالغ عددهم أكثر من ٧٣ ألف عامل.

من جانبه، أكد وزير النقل أن الوزارة ليست في حاجة بالفعل لهذا العدد الكبير، مضيفًا: "يوجد تضخم كبير".​

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