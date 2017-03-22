وزير النقل: السكك الحديد بحاجة إلى 3 مليارات جنيه لتطويرها

كتب - أحمد علي:

قال وزير النقل هشام عرفات إن هناك خططا للنهوض بالخدمات في هيئة السكك الحديد، لافتا إلى أن الهيئة بحاجة إلى 3 مليارات جنيه لتطوير خطوط السكة الحديد، بحلول عام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب سعيد طعيمة.

وأوضح عرفات أن مصروفات الهيئة تبلغ 5.6 مليار جنيه، مع إيرادات تصل إلى 2.6 مليار جنيه، في ظل وجود حوالي 73 ألف موظف، مشيرا إلى أن الهيئة فى حاجة إلى 15 % فقط من العاملين بالهيئة.

ونوه وزير النقل بوجود مشكلات متعلقة بالقضبان، التي لم يتم تطويرها منذ عشرات السنوات، فضلا عن العمل على تطوير الإشارات.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الهيئة لديها مشكلة في القضبان والإشارات، وأن لدى الوزارة رؤية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.​