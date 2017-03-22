الأهلي يضاعف غرامة لاعب طائرة الفريق

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أعلن كامل زاهر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، قرارًا عاجلًا لمجلس الإدارة بمعاقبة لاعبه محمد عادل؛ لما بَدر منه في أثناء مشاركته مع الأهلي فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري للكرة الطائرة المقامة حاليًا فى تونس.

وكان اللاعب -أثناء مباراة الأهلي والترجي فى إطار المجموعة الرابعة- قد بدر منه سلوك تجاه جماهير الترجي لا يليق بمبادئ الأهلي وأبنائه.. وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بمعاقبة اللاعب بإيقافه مباراتين وتغريمه ألف دولار.

وبعيدًا عن قرار اللجنة المنظمة، قرر مجلس إدارة الأهلي توقيع غرامة إضافية على اللاعب، قدرها ألف دولار مساوية لعقوبة اللجنة المنظمة على نفس اللاعب ونتيجة نفس الفعل.

وأكَّد كامل «زاهر» أن مجلس إدارة الأهلي لن يتهاون مطلقًا، ولن يسمح بأى تجاوزات لأي لاعب فى أي لعبة؛ مهما كانت قيمته وحاجة النادي إليه.

وأضاف أن مجلس الإدارة يعاقب اللاعب محمد عادل؛ حتى رغم كل ما تعرّض له من ضغوط وهجوم، لأنه كان لابد وأن يحتفظ بهدوئه، وألا ينسى مطلقًا -مهما جرى- أنه يلعب باسم الأهلي، وأن يكون أول من يلتزم بمبادئه، ويدافع عنها أيضًا.. ولهذا كان العقاب الإضافي من النادي الأهلي على لاعبه؛ حتى لو أدَّى ذلك لخسارة مباراة أو البطولة نفسها.