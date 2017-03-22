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إدارة الاتحاد السكندرى تستعين بالجماهير لطرد المعتدين على أرض النادى

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إدارة الاتحاد السكندرى تستعين بالجماهير لطرد المعتدين على أرض النادى إدارة الاتحاد السكندرى تستعين بالجماهير لطرد المعتدين على أرض النادى

التحرير

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لجأت إدارة نادي الاتحاد السكندرى إلى جماهير النادى والاستعانة بهم لطرد المعتدين على أرض النادي الجديدة بمنطقة الغابة الترفهية بشرق سموحة.

 وعادت مرة أخرى الصراعات على قطعة الأرض، التي سبق وتم تخصيها من قبل محافظة الإسكندرية لنادي الاتحاد السكندرى ومساحتها خمسة افدنة.

ورغم أن المحافظ سبق وطرد بعض المواطنين الذين يضعون أيديهم على الأر ض إلا أن المشكلة تكررت مرة أخرى بعدما فؤجىت ادارة النادى بأن المواطنين قد عادوا مجددا للأرض وقامو بالبناء عليها.

 إلا أن إدارة النادى فجرت الأزمة باستدعائها لجماهير النادى التى اشتبكت مع المعتدين وكادت أن تحدث كارثة كبيرة الى أن جاءت الشرطة وقامو بهدم ما تم بنائه من قبل واضعى ايديهم على الأرض.

يذكر أن السابقة ليست الأولى للنادى فمنذ عشر سنوات سبق وخصصت المحافظة قطعة أرض بمنطقة أبو فير إلا أن الأهالى بالمنطقة رفضوا تسليم الأرض وتجمهروا لعدم تسليم النادي الأرض ورفضت إدارة النادى وقتها استلام الأرض حتى لا تتفاقم الأزمة بين الجماهير الغاضبة والأسر التي وضعت ايديها على الأرض المخصصة.

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التحرير

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